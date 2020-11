Le date del Black friday 2020? Ecco tutte le ipotesi

È ancora incerta la data del Black Friday in Italia. Secondo alcune fonti del governo infatti, l'ipotesi del rinvio sembra totalmente non essere presa in considerazione. Se n'è discusso ieri in un confronto informale tra il Governo e le associazioni commerciali: dalla riunione è emerso che non ci sono ad oggi le condizioni per uno spostamento in avanti della data, ormai alle porte, del 27 novembre.

Un rinvio che era stato richiesto nelle ultime ore soprattutto dai negozi tradizionali, in gran parte chiusi per le restrizioni delle misure anti-Covid e che ora rischiano di perdere questa ghiotta occasione di affari, considerato che sarà il mondo del web ad avere la meglio.

Rinvio del Black Friday, la posizione delle associazioni

A chiedere il rinvio è Confesercenti. Spostare la data del Black Friday "da un punto di vista di principio darebbe un segnale importante" ai negozi, sul fatto che "non ci sono solo ristori, ma atti politici". "La nostra battaglia non la facciamo contro Amazon, con il quale peraltro abbiamo avviato dei colloqui per valutare possibili sinergie, ma è una battaglia contro un sistema che in questa situazione favorisce l’online. E' un sistema che deve essere riequilibrato".

Anche Codacons si appella al rinvio della giornata di saldi e propone che si svolga nella giornata dell'8 dicembre. Una posizione che si è rinforzata dopo il no del Governo. "Il mancato rinvio del Black Friday è una pessima notizia per i piccoli negozi italiani, che dovranno subire lo strapotere dell’e-commerce e perderanno miliardi di euro del giro d’affari legato al Natale. Il mancato rinvio del Black Friday affosserà le vendite dei negozi nell’intero periodo natalizio, con danni miliardari per il commercio tradizionale - spiega il presidente Carlo Rienzi - Questo perché più di un regalo su 3 (il 35% circa secondo i calcoli del Codacons) sarà acquistato quest’anno proprio durante il Black Friday, a causa delle restrizioni Covid che impediscono spostamenti e limitano le aperture dei negozi".

Concorde con lo slittamento del Black Friday anche la Fapi, Federazione autuonoma piccole imprese. "Il Black Friday in programma per il prossimo 27 novembre e 4 dicembre non può tenersi a beneficio solo dei grandi gruppi di vendita online. Non sarebbe corretto, tenere questo importante appuntamento commerciale all’insegna degli sconti, qualora nelle prossime due settimane la mobilità dovesse rimanere ancora bloccata ed i negozi chiusi. Deve essere garantita la vendita a tutti gli esercenti".

