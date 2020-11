Arpa, via ai concorsi in Sicilia: 19 posti per laureati e diplomati

Al via i concorsi per potenziare i ruoli tecnici e amministrativi dell’Arpa, l’Agenzia regionale per l’ambiente. Saranno assunti 19 diplomati e laureati. In particolare, una selezione, per titoli ed esami, con contratto a tempo pieno di 24 mesi riguarda tre laureati in ingegneria industriale o ambientale o architettura ambientale; 3 laureati in chimica o chimica industriale; 3 tecnici della prevenzione; 3 diplomati periti con indirizzo in Chimica, Elettronica, Elettrotecnica, Informatica, Meccanica.

L’altro concorso, per titoli ed esami, riguarda un collaboratore tecnico da destinare alle attività connesse al Progetto Corallo. La durata del contratto è di mesi 30. Sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente, inoltre avvisi pubblici per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi dirigenziali per un responsabile del Patrimonio, un responsabile Comunicazione e Marketing, un responsabile della IPAS Giuridico-ambientale, un responsabile Appalti e forniture, un responsabile Affari Generali e Legali e un responsabile Gestione Risorse Umane.

