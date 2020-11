Bonus bici, fondi finiti in meno di 24 ore ma Costa rassicura: "Reperiremo altri soldi"

In meno di 24 ore il bonus mobilità è andato esaurito. Dopo l'avvio lento di ieri, con tutti i problemi tecnici che hanno fatto slittare di oltre un'ora il click day, oggi già dopo le 10,15, chi voleva accedere alla piattaforma per ottenere il contributo ha trovato un'amara sorpresa: non ci sono più fondi.

Sul sito è comparsa una pagina che avvisava gli utenti: "La dotazione di risorse del 'Programma sperimentale buono mobilità' per l'anno 2020, pari a euro 215 milioni di euro, somma sino alla cui concorrenza la Legge riconosce il diritto al beneficio, è terminata nell’erogazione dei rimborsi e nella prenotazione dei buoni. Il Ministero dell'Ambiente considera strategiche le politiche di incentivo alla mobilità sostenibile ed in particolare alla mobilità dolce che consente di soddisfare le esigenze di mobilità in ambito urbano con minimi o nulli impatti ambientali. Per tali motivi il Ministero dell'Ambiente è impegnato nel reperire ulteriori risorse da appostare per l'annualità 2020 del Programma sperimentale buono mobilità. Pertanto, quanti abbiano effettuato acquisti di beni e servizi incentivati dal Programma tra il 4 maggio 2020 e il 2 novembre 2020 e non abbiano ottenuto il rimborso per mancanza di risorse, sono invitati a conservare i relativi documenti contabili".

Il ministero dell'Ambiente e ieri il titolare del dicastero Sergio Costa hanno rassicurato perchè si starebbe lavorando a nuovi fondi anche se le parole del ministro alla luce di quanto è avvenuto oggi stonano un poco. "A tutti dico: collegatevi con calma, anche i prossimi giorni - aveva detto proprio ieri -. Abbiamo risorse a sufficienza per tutti. Non serve fare corse: appostiamo anche ulteriori risorse", ed invece i fondi sono già stati esauriti. Adesso la speranza è che il governo provveda a metterne altri a disposizione per le tantissime persone che non sono riuscite ad accedere al contributo.

