Offerte di lavoro in tutta Italia, Bricoman è alla ricerca di allievi caposettore

Dopo il successo della prima edizione, Bricoman si affida a Start Hub Consulting per realizzare un nuovo Recruiting Day digitale volto alla ricerca e selezione di nuove risorse pronte a intraprendere il percorso di Allievi Caposettore ed entrare nella Squadra di Bricoman.

Come funziona il recruiting day di Bricoman

Fino al 10 novembre sono aperte le registrazioni per candidarsi al percorso di selezione per allievi capo settore di Bricoman. I candidati verranno pre-selezionati e invitati al recruiting day digitale che si terrà il 16 novembre. Il processo di selezione prevede poi un video colloquio in differita, un colloquio individuale online e successivamente un colloquio in presenza fino alla scelta degli allievi capo settore.

Come funziona il Percorso Allievi Capo Settore

Il percorso professionale allievo capo settore di Bricoman è attrattivo per molti ragazzi e ragazze con ambizioni professionali. Della durata di 12 mesi, il percorso si articola in due fasi di 3 e 9 mesi ed è finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato. Bricoman si rivolge a laureandi e laureati di tutta Italia pronti a intraprendere un percorso di carriera in una realtà che permette alle proprie risorse umane di crescere. Infatti, fin dal primo giorno gli allievi prescelti saranno accompagnati da un capo settore tutor e potranno fare affidamento sulla Squadra di Negozio, sul direttore e sul direttore regionale. Avranno a disposizione materiali didattici pensati appositamente per il loro inserimento e la loro formazione. Ci saranno momenti di feedback e confronto sugli obiettivi raggiunti e quelli futuri.

