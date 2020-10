Coronavirus, Catalfo: "Cassa integrazione rifinanziata per 18 settimane"

"Ci sarà un rifinanziamento complessivo di 18 settimane di Cig". Lo afferma il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, a Radio InBlu. Sul blocco dei licenziamenti "sicuramente una riflessione la stiamo facendo perchè c'è un aumento dei contagi e alcune attività non stanno riaprendo", aggiunge.

Rispondendo a una domanda sulla possibile proroga del blocco dei licenziamenti vista l’emergenza che continua per la pandemia da Covid 19, Catalfo ha fatto sapere che "è una riflessione che stiamo facendo perché c'è un aumento del contagio e quindi alcune attività non stanno riaprendo. Stiamo agendo sia tutelando i lavoratori sia tutelando le imprese con vari interventi".

Intanto, il Presidente del Consiglio Conte ha convocato i leader di Cgil Cisl Uil, Landini, Furlan e Bombardieri, per mercoledì prossimo alle ore 16,00. L’incontro si svolgerà in teleconferenza. Lo rendono noto Cgil Cisl Uil in una comunicazione ufficiale. Il ministro del Lavoro ha riferito che si parlerà delle misure del provvedimento ma anche del blocco dei licenziamenti.

