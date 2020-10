Bonus mobilità, 500 registrazioni sulla piattaforma per gli esercenti

Boom di registrazioni per il bonus mobilità. Circa 500 esercenti si sono già registrati ieri, primo giorno utile, sulla piattaforma web a loro dedicata (https://www.buonomobilita.it/mobilita2020/#/esercente/loginEsercente ).

Una registrazione necessaria per partecipare al programma che eroga agevolazioni fino al 60% del valore del mezzo acquistato con un buono che non può superare i 500 euro. Si sono registrati coloro che vendono biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita, handbike, veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come monopattini, hoverboard e segway, servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture.

"È un’ottima risposta - commenta il ministro dell’Ambiente Sergio Costa - significa che si sente la necessità di mobilità sostenibile, soprattutto in questo periodo delicato dal punto di vista sanitario. Usare la bicicletta o un veicolo elettrico o ancora i servizi di mobilità condivisa comportano meno inquinamento nelle nostre città e una maggiore tutela della nostra salute, versante sul quale stiamo insistendo come ministero dell’Ambiente, come dimostrano anche il recente stanziamento per gli spostamenti casa-scuola - 20 milioni di euro - e il decreto sulla riforestazione urbana".

