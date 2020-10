Coronavirus, i sindacati: "Controlli e chiusure domenicali in supermercati e centri commerciali"

Intensificare le misure a tutela dei lavoratori del commercio, rispettando il protocollo di sicurezza e prevedendo limitazioni orarie nella grande distribuzione e chiusure domenicali. È la richiesta avanzata dai sindacati regionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, guidati da Monia Caiolo, Mimma Calabrò e Marianna Flauto, che hanno scritto alle aziende della grande distribuzione ma anche ai Prefetti, al governo regionale e all’Anci chiedendo un intervento urgente per limitare i contagi.

I sindacati ricordano che “il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto tra il governo e le parti sociali il 14 marzo, e integrato il 24 aprile, è ormai norma di legge. Ogni azienda è obbligata ad osservarne le disposizioni, non solo in termini di dispositivi di protezione da fornire ai lavoratori, sanificazione dei luoghi di lavoro, ma anche contingentamento dell’afflusso della clientela e obbligo, per la stessa, di indossare le mascherine”.

Secondo i sindacati regionali queste norme non sarebbero sempre state rispettate mettendo a rischio la salute di dipendenti e clienti. Le segreterie regionali di Filcams, Fisascat e Uiltucs in una nota alle prefetture chiedono inoltre di intensificare i controlli e di prevedere misure che possano limitare il rischio contagi in supermercati e centri commerciali, anche attraverso “il ricorso alla chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali tutti, nonché la riduzione degli orari di apertura al pubblico dal lunedì al sabato”.

© Riproduzione riservata