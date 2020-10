Borsa, Euronext compra Piazza Affari per 4,325 miliardi

Il London Stock Exchange ed Euronext raggiungono l’accordo su Borsa Italiana. Piazza Affari passa al consorzio paneuropeo di cui fanno parte anche Cdp Equity e Intesa Sanpaolo. Lse conferma in una nota di aver accettato di vendere l’intera partecipazione in Borsa Italiana a Euronext per un valore patrimoniale di 4,325 miliardi di euro, più un importo aggiuntivo che riflette la generazione di cassa da completare.

Il corrispettivo verrà liquidato per cassa alla chiusura. Il finanziamento è pienamente garantito da un prestito ponte sottoscritto da un gruppo di banche quali Bank of America, Merrill Lynch International Designated Activity Company, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France and J.P. Morgan Securities plc).

Il finanziamento definitivo dell’Aggregazione Proposta comprende: 0,3 miliardi di utilizzo di liquidità esistente, 1,8 miliardi di emissione di nuovo debito, 2,4 miliardi di nuove azioni da emettere, tra cui un private placement (0.7 miliardi) a Cdp Equity e Intesa Sanpaolo, due investitori italiani di primo livello e un aumento di capitale riservato agli attuali azionisti di Euronext (tra cui Cdp Equity e Intesa Sanpaolo). ANSA

© Riproduzione riservata