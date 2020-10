Tim, interventi di cablaggio della fibra ottica in 138 comuni in Sicilia

Negli ultimi sette mesi Tim ha effettuato interventi di cablaggio per portare la fibra ottica in 138 comuni in Sicilia. Si tratta delle cosiddette "aree bianche". L'obiettivo è quello di dare una risposta concreta alle esigenze di connettività delle zone più periferiche e a bassa densità abitativa del Paese e superare in questo modo il digital divide.

Un grande sforzo infrastrutturale che Tim ha sostenuto ininterrottamente a partire dall’inizio del lockdown, quando lo smart working e la didattica online sono diventati fondamentali nella vita quotidiana. Si tratta di una fotografia nazionale (oltre 2.700 comuni, di cui 200 attivati alla banda ultralarga nel solo mese di settembre).

I 138 comuni della Sicilia sono così ripartiti: 13 nella provincia di Agrigento; 9 nella provincia di Caltanissetta ; 24 nella provincia di Catania; 6 nella provincia di Enna; 41 nella provincia di Messina; 26 nella provincia di Palermo; 6 nella provincia di Ragusa; 7 nella provincia di Siragusa e 6 nella provincia di Trapani.

