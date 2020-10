Reddito di cittadinanza, Catalfo: "In Sicilia faremo delle assunzioni"

"Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza siamo ancora in una fase di attuazione, bisogna tuttavia accelerare e anche nella Regione siciliana ci sarà la possibilità di ampliare le risorse umane dei Centri dell’impiego che in Sicilia verranno aumentate di 1200 persone".

A dirlo il ministro del lavoro Nunzia Catalfo a Milazzo dove incontrerà anche i lavoratori della Coop e dell’indotto della raffineria.

"Si deve stimolare la Regione - aggiunge il ministro - a bandire presto il concorso e far sì che ci siano presto nuovi operatori che sono da una parte nuove assunzioni a tempo indeterminato presso i Centri per l’impiego, dall’altra parte persone qualificate che possono seguire i percettori di reddito, i disoccupati, i lavoratori in transizione da un posto di lavoro ad un altro, insomma tutti coloro i quali hanno bisogno di politiche attive del lavoro

