Nessuna "guerra del pane" in Sicilia, raggiunto l'accordo su aperture e riposi

Non ci sarà alcuna "guerra del pane" che vedrebbe scontrarsi, in Sicilia, i piccoli esercenti e la grande distribuzione. La domenica i panifici avranno la possibilità di rimanere aperti, consentita anche la panificazione.

Come si legge sul Giornale di Sicilia in edicola, è stato Antonino Buscemi, a nome dei panificatori siciliani della Fippa, la Federazione italiana panificatori, pasticceri e affini, e presidente dell’Associazione provinciale Panificatori Palermo aderente a Confartigianato Imprese Palermo a chiedere un confronto con l’assessore regionale Mimmo Turano sul decreto del maggio 2018 che impone il blocco della panificazione per due domeniche al mese per rispettare il riposo settimanale.

Le regole sarebbero entrate in vigore già da questa settimana dopo le deroghe estive. Ma in questa maniera, secondo i panificatori, si sarebbe favorita la grande distribuzione.

