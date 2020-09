A ottobre scade il reddito di cittadinanza: a Palermo arriva il buono spesa

L'1 ottobre circa 100 mila siciliani perderanno il reddito di cittadinanza. Uno stop previsto per un mese ma che potrebbe prolungarsi per più tempo. La legge che ha dato vita al reddito di cittadinanza prevede infatti che al diciottesimo mese arrivi uno stop. È possibile chiedere una proroga dell’assegno sociale per altri 18 mesi ma prima deve passare un po’ di tempo: bisogna infatti valutare le offerte di lavoro praticabili.

Nei Comuni intanto si cerca di trovare una soluzione al problema. La soluzione alternativa sarà quasi per tutti il bonus spesa, finanziato dallo Stato e dalla Regione durante la pandemia. E a Palermo arriverà perfino un bonus extra. ad almeno 12 mila famiglie.

