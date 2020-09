Scuola, a metà ottobre concorso straordinario

Si svolgerà molto probabilmente a metà ottobre, da quanto si apprende, il concorso straordinario per la scuola secondaria per l’assunzione dei precari che da lungo tempo lavorano come docenti.

Per lunedì prossimo i sindacati sono stati convocati dal ministero dell’Istruzione per l'informativa. Le domande presentate sono oltre 60 mila, i posti disponibili 32 mila in tre anni. Intanto nel 2021, secondo alcuni calcoli, sono attesi 50 mila pensionamenti nella scuola. ANSA

