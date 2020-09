Scuola, Anief: "A Palermo mancano all’appello 800 docenti di sostegno"

"Nemmeno il Covid ha cambiato l'organizzazione del sostegno: la scuola è iniziata da pochi giorni e già arrivano segnalazioni di alunni senza il docente di sostegno e se assegnato potrebbe essere non specializzato e nella maggior parte dei casi anche diverso da quello dell’anno scorso". Lo dice il leader dell’Anief, Marcello Pacifico. Secondo il sindacato, solo a Palermo, mancherebbero all’appello 800 docenti di sostegno.

"Su questa situazione assurda - continua - pesa come un macigno il mantenimento dei 60-70 mila posti in deroga introdotto nel 2013 con la Legge 128. Noi, come sindacato, non lo abbiamo mai accettato e per questo continuiamo, con esiti fortemente positivi, a rivolgerci al tribunale affinchè quelle cattedre vengano collocate in organico di diritto e con un numero di ore completo".

© Riproduzione riservata