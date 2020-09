Reddito di cittadinanza, pagamento di settembre: ecco le date della ricarica

Dovrebbe arrivare con un leggero ritardo rispetto al solito il pagamento questo mese del reddito di cittadinanza: questa volta dovrebbe arrivare il 28 settembre, che è lunedì. Ma per chi lo riceve per la prima volta, la data di accredito sarà martedì 15 settembre.

I beneficiari del reddito di cittadinanza, a partire da questo mese, dovranno ritirare la carta presso gli uffici di Poste italiane per ricevere i pagamenti. La carta ritirata risulterà già caricata con la mensilità spettante.

Settembre 2020 sarà un mese chiave per il reddito di cittadinanza. Il motivo? Scadono i 18 mesi in cui è possibile beneficiare del sussidio, dunque per il 30% dei beneficiari decadrà automaticamente.

La ricarica per chi riceve il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo pagamento sarà dunque il 28 settembre 2020. Si anticipa al 15 settembre 2020 per chi riceve il primo pagamento e la consegna della carta RdC.

