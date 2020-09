Mancano medici a Lipari e a Pantelleria, l'iniziativa negli ospedali

Gli ospedali di Lipari e di Pantelleria soffrono la carenza di medici. Dopo la tragica morte di Lorenza Famularo, di 22 anni, è stata lanciata dai comitati spontanei una campagna per far arrivare nuovi medici.

"Da anni - dicono i promotori dell’iniziativa - l’efficienza della sanità pubblica nelle zone disagiate è messa a dura prova da continui tagli, privatizzazioni e logiche aziendaliste. La politica ci dice che siamo troppo pochi per meritare il diritto alla salute e i nostri ospedali sono i primi a soffrirne. Gli ospedali di Lipari e Pantelleria hanno bisogno di medici. Subito! Per questa ragione, dalla collaborazione tra cittadini eoliani e panteschi che si sono mobilitati in difesa e per il potenziamento dei propri ospedali, nasce la campagna 'Vieni a fare il medico sull'isola!' . Affinché domani non ci possano dire la solita filastrocca «nelle isole non ci vuole venire nessuno», invitiamo anche i medici che non possono o non vogliono partecipare ai bandi (ma che sarebbero felici di venire a lavorare nelle nostre isole, alle giuste condizioni) a lasciarci un feedback nel form che abbiamo predisposto".

"Invitiamo tutti a diffondere su ogni canale possibile (whatsapp, facebook, instagram, ariticoli, passaparola...) le immagini ed il link della campagna - conclude la nota - Non rimane molto tempo: i bandi scadono il 17 Settembre!".

© Riproduzione riservata