Maltempo, approvati i contributi alle imprese colpite: 7 le province interessate in Sicilia

Approvati gli elenchi per i contributi alle imprese private e produttive colpite dagli eventi metereologici dell’ottobre 2018.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina, nella qualità di Commissario delegato, ha approvato gli elenchi dei soggetti, privati e titolari di attività produttive, che hanno diritto al contributo per far fronte ai danni subiti.

Per il settore abitativo si tratta di fondi che ammontano a 2.350.669,10 euro (128 nominativi), mentre i beneficiari delle attività produttive riceveranno complessivamente 2.279.071,50 euro (61 nominativi).

Il contributo è pari all’ottanta per cento dell’importo totale dei lavori, mentre le istruttorie con esito favorevole per il settore abitativo sono 128; per le imprese il dato è di 61 ditte aventi diritto.

In entrambi i casi le province siciliane interessate sono 7: Agrigento, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani per il settore abitativo; Agrigento, Caltanissetta, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, per le attività produttive. La disposizione e gli elenchi stanno per essere pubblicati nel sito del DRPC Sicilia. (ITALPRESS).

© Riproduzione riservata