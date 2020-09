Reddito di cittadinanza, percettori impiegati nelle scuole: si fa strada l'ipotesi

Potrebbero essere i percettori del Reddito di Cittadinanza a dover coprire i buchi all'interno delle scuole, dove al momento vi è una carenza di organico. La proposta arriva da Fratelli d'Italia.

"Impieghiamo i percettori di reddito di cittadinanza, non ancora occupati, nelle scuole per colmare le carenze di organico tra i collaboratori. Un modo semplice ed efficace che garantirebbe un’occupazione stabile a migliaia di italiani, ma soprattutto riuscirebbe a dare un concreto contributo per risolvere l’emergenza sanitaria nelle scuole. Con l'inizio dell’anno scolastico sarà indispensabile una maggiore presenza a supporto delle attività quotidiane. L’impiego dei percettori di reddito di cittadinanza, all’interno dei plessi scolastici, servirà per intensificare l’attività di sorveglianza, igienizzazione e pulizia arredi e locali" hanno dichiarato i deputati di Fratelli d’Italia, Carmela Ella Bucalo e Paola Frassinetti, rispettivamente responsabile scuola del dipartimento istruzione di Fdi e vicepresidente commissione Cultura.

Per Fratelli d'Italia dunque chi prende il reddito di cittadinanza dovrebbe essere impiegato per svolgere un lavoro vero e proprio, facendo fronte alle difficoltà in questo nuovo anno di scuola. Al momento si tratta solo di una proposta: dovrà essere il Governo a esprimere un parere a riguardo.

