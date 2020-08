Incendi in Sicilia, Attinasi: "Danneggiano anche il turismo, punizioni esemplari per i piromani"

“Gli incendi di natura dolosa appiccati in Sicilia sono una triste realtà di un’isola che deve fare i conti pure con questi criminali”. Lo ha detto il presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, in merito agli incendi scoppiati in questi ultimi giorni in Sicilia, di chiara matrice dolosa.

“Atti vergognosi e ripeto compiuti da criminali che andrebbero puniti con 20 anni di carcere se ci fossero delle leggi esemplari. In questo caso auspico un intervento concreto e urgente degli organi legislativi. Occorrono punizioni severe verso questi delinquenti che hanno distrutto ettari su ettari di vegetazione e tanti boschi. Questi incendi ovviamente danneggiano anche il settore produttivo – sottolinea Attinasi - perché soprattutto in zone come nella riserva dello Zingaro o a San Vito Lo Capo, la devastazione che c’è stata a causa di queste mani folli va a danneggiare il paesaggio e tutto il comparto turistico, per non parlare del danno idrogeologico che incombe su questi territori martoriati dalle fiamme”.

