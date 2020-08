Scuola, Azzolina firma il nuovo decreto: "Settantamila assunzioni per l'emergenza"

Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, firma il nuovo decreto che prevede 70mila assunzioni nella scuola per far fronte all'emergenza.

«Ho appena firmato il nuovo decreto - annuncia - che ripartisce i soldi per le assunzioni del personale scolastico per l’emergenza. Saranno in tutto circa 70 mila, tra docenti e personale ATA. Una misura unica in Europa e che aiuterà molto nella ripartenza».

«Da domani - ha detto il ministro Azzolina - saranno consegnati i primi banchi monoposto, a partire dalle scuole delle aree più colpite dall’emergenza: Codogno, Alzano e Nembro».

«Abbiamo voluto dare un segnale concreto alle famiglie stanziando altri 3 milioni di euro direttamente alle scuole - ha concluso Azzolina - per l’acquisto di kit didattici, quaderni, astucci, diari e strumenti per la didattica digitale. Ricordo che a inizio luglio avevamo già distribuito alle scuole fondi per dare libri di testo gratis a quasi mezzo milione di studenti con difficoltà economiche».

© Riproduzione riservata