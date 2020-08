In Sicilia arriva il bando "Garanzia giovani 2": stanziati 200 milioni, ecco cos'è

La Regione Siciliana ha pubblicato il nuovo Bando "Garanzia giovani 2": stanziati 200 milioni di euro. Ad annunciarlo è il deputato Regionale Carmelo Pullara capogruppo Popolari e Autonomisti all’Ars. "Obiettivo principale del programma dedicato soprattutto a coloro che non sono impegnati in un’attività lavorativa -spiega Pullara- è quello di diminuire le distanze tra i giovani dell’Isola e il mercato del lavoro, offrendo misure concrete come i tirocini, la formazione mirata all’inserimento lavorativo e l’apprendistato per la qualifica e il diploma".

Le risorse provengono dal Fondo Sociale Europeo (124 milioni di euro) e dal Pon iniziativa occupazione giovani (81 milioni di euro). Tra le novità più importanti, rispetto al precedente "Garanzia giovani 1" vi è la possibilità di allargare, in alcune misure come quella della formazione in azienda, la platea dei destinatari portando l’età massima dai 29 ai 35 anni.

