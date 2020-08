Reddito di cittadinanza, pagamento di agosto: le date previste per la ricarica

Anche ad agosto l'Inps provvederà a ricaricare la carta del Reddito di Cittadinanza con la mensilità corrente. Come avviene ogni mese, sono previste due scadenze per il pagamento: una relativa alle nuove domande accolte e accettate, l’altra relativa ai beneficiari che sono già in possesso della carta.

Reddito di cittadinanza: il pagamento di agosto

Per le nuove domande, se l'istanza è stata presentata entro il 31 luglio, le disposizioni di pagamento saranno inviate dall'Inps a partire dal 15 agosto a Poste Italiane.

Se, invece, la nuova domanda è stata presentata nel mese di agosto (fino al giorno 31), la Carta sarà disponibile a partire dal 15 settembre. Per le domande presentate prima di luglio 2020, la ricarica avverrà fra il 24 e il 27 agosto 2020.

Sospensione del reddito di cittadinanza

Per fronteggiare l'emergenza del Covid, il Decreto Cura Italia art. 43 aveva previsto alcune proroghe delle scadenze relative agli obblighi di comunicazione delle variazioni reddituali, patrimoniali e del nucleo familiare.

La sospensione degli obblighi derivanti dal sussidio era intesa dal 23 febbraio al primo giugno 2020. La mancata presentazione entro il 31 gennaio 2020 del nuovo Isee comporta la sospensione del Reddito da parte dell'Inps. Qualora dunque non sia stato comunicato il nuovo Isee, non sarà caricata la mensilità sulla carta del RdC.

