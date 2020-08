Reddito di emergenza, arriva il bonus da 400 ad 800 euro: come e quando fare domanda

Un'altra opportunità per usufruire del reddito di emergenza, la misura studiata dal governo per sostenere le famiglie più colpite dall'emergenza coronavirus. Con il decreto agosto, infatti, il sussidio viene prorogato di una mensilità erogando un altro assegno di 400 euro.

REDDITO DI EMERGENZA: COS'É E QUANDO FARE LA NUOVA DOMANDA. Il reddito di emergenza è il sussidio introdotto per i nuclei familiari più colpiti dall'emergenza coronavirus e prevede un contributo che può oscillare tra i 400 e gli 800. Il contributo sale ad 840 euro nel caso in cui, nel nucleo familiare, ci siano componenti con disabilità.

Per ottenere la terza tranche del reddito di emergenza si potrà presentare una nuova domanda entro il 15 ottobre.

REDDITO DI EMERGENZA: COME PRESENTARE LA NUOVA DOMANDA. La richiesta del reddito di emergenza può essere presentata attraverso il sito Inps o in un Caf. C'è da dire che le domande giunte all'Inps, però, sono state inferiori rispetto alle previsioni. Stando infatti ai dati del 7 luglio il numero si attestava a 478.206, a fronte di una stima del Governo di 868.000.

REDDITO DI EMERGENZA: I REQUISITI. Per ottenere il reddito di emergenza bisogna avere: residenza in Italia; reddito familiare, per il mese di aprile 2020, inferiore all'ammontare del beneficio; patrimonio mobiliare inferiore a 10mila euro, accresciuta di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20mila euro; Isee inferiore a 15mila euro.

I NUMERI DEL REDDITO DI EMERGENZA. Le domande giunte all'Inps per ottenere il reddito di emergenza sono risultate inferiori rispetto alle previsioni del governo, circa 500mila rispetto ad una stima iniziale di 868mila richieste.

