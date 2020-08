Ecobonus, in arrivo 500 milioni di incentivi in più per le auto: ecco i modelli e a chi spettano

Altre novità per quanto riguardano gli incentivi auto. Il governo metterà sul piatto altri 500 milioni di euro per il settore delle vetture nel decreto agosto. E’ quanto si legge nella bozza del dl. Le nuove risorse saranno destinate a rafforzare gli incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 e una quota di 90 milioni per il 2020 andrà all’erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Ammontano a 500 milioni i nuovi stanziamenti a favore del settore auto previsti dal decreto agosto. E’ quanto si legge nella bozza del dl, in cui vengono ritoccati al rialzo gli incentivi per le auto a basse emissioni. L' L’ecobonus viene confermato per tutte le vetture tra 0 e 110 grammi per Km di CO2, ma la fascia più alta (tra 61 e 110 grammi) viene scissa in due, aumentando l’agevolazione per la parte più bassa della forchetta.

In pratica: dall’ecobonus di 1.500 euro con rottamazione previsto per l’acquisto di auto con emissioni da 61 a 110 grammi si passa ad incentivi di 1.750 euro per le auto tra 61 e 90 grammi e di 1.500 euro per quelle tra 91 e 110 grammi di anidride carbonica. Senza rottamazione, si sale invece a 1.000 euro per le vetture tra 61 e 90 grammi, lasciando i già previsti 750 euro solo per le emissioni più alte, tra 91 e 110 grammi di CO2.

Nei 500 milioni sono previsti anche 90 milioni per il 2020 da destinare all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici «effettuate - si legge nella bozza - da persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società», ovvero dell’Ires.

