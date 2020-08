Bonus di maggio da 1000 euro per i liberi professionisti: c'è ancora da attendere, ecco perchè

Il bonus di maggio da mille euro ai liberi professionisti tarderà ad arrivare. E bisognerà attendere almeno metà mese visto che le modalità operative con cui gli Enti previdenziali dovranno erogare le indennità saranno contenute nel prossimo decreto Agosto. Ma non si esclude un aumento delle risorse, come ha anticipato il sito Italia Oggi.

E i tempi per la pubblicazione in Gazzetta del nuovo decreto sono ancora incerti dal momento che ancora non è ancora chiaro quando il testo andrà in Consiglio dei ministri. Dunque l'attesa per i liberi professionisti si prolunga e va avanti da ormai 3 mesi con la pubblicazione del decreto Rilancio.

Quel che è certo è che i soldi arriveranno, come alcuni giorni fa ha garantito il Ministero del Lavoro con una nota: “Il decreto è stato predisposto dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e ora si trova al Mef per la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato, appena tornerà dal Mef bollinato le casse pagheranno. E' questione di giorni ormai”.

Ma non sono tutti i professionisti a dover attendere così a lungo. Per le partite Iva iscritte all'Inps, per esempio, il bonus di maggio è in distribuzione. Con il decreto Cura Italia era stata predisposta un'indennità da 600 euro che, relativamente a marzo e aprile, è stata pagata. Il bonus è stato poi incrementato da 600 a 1.000 euro per il mese di maggio, anche se con varie limitazioni per quanto riguarda i beneficiari.

