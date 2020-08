Lavoro, la Regione torna ad assumere: un bando per 57 posti all'Arpa

Tornano i concorsi alla Regione. Il primo, tra quelli annunciati nei mesi scorsi, riguarda 57 posti incarichi a tempo indeterminato all’Agenzia per l’ambiente, uno degli organi interni collegato direttamente all’assessorato al Territorio.

L’Agenzia per l’ambiente, così come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, cerca 31 collaboratori fra sanitari, tecnici e professionali da inquadrare nella più alta categoria regionale, la D. Cerca anche 10 collaboratori amministrativi, sempre da assumere in categoria D. Il bando prevede poi 9 assistenti tecnici di categoria C, 4 assistenti amministrativi di categoria C e 3 autisti da inquadrare in categoria B.

Le figure che si cercano sono 2 tecnici di laboratorio, 2 tossicologi, 10 chimici, 4 biologi, 3 agronomi, 1 psicologo, 2 fisici, 3 geologi, 1 ingegnere e un architetto. Si tratta ovviamente di profili per cui è richiesta la laurea specifica. Per quanto riguarda le figure da inquadrare in categoria C, 4 sono amministrativi, 3 periti chimici, 2 periti informatici, 2 assistenti tecnici e 2 geometri. In questo caso non è necessaria la laurea per partecipare al bando.

Per presentare la domanda c’è tempo fino al 31 agosto.

I particolari sulla presentazione della domanda in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE