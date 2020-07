A Palermo arriva Ionity, la stazione elettrica super veloce

A Palermo arriva Ionity, la stazione di ricarica elettrica super veloce. L'evento inaugurale in via Ernesto Basile. Un'assoluta chicca per la città di Palermo, che rappresenta la stazionepiù a sud d'Europa. L'evento vedrà la partecipazione di Ionity, di Audi Italia e della concessionaria Audizentrum Palermo, che sarà presente con la sua eccezionale Audi Etron, primo modello completamente elettrico del marchio tedesco.

La joint venture Ionity è stata fondata nel 2017 come progetto comune delle grandi case automobilistiche “BMW”, “Daimler”, “Ford” e dal Gruppo Volkswagen, che vi partecipa con i marchi Audi e Porsche. Fino ad oggi sono state ultimate 58 stazioni High-Power-Charging lungo le autostrade, altri 52 punti sono attualmente in fase di realizzazione in tutta Europa.

La rapidità con cui crescerà nei prossimi mesi questa infrastruttura per la ricarica delle auto elettriche per i viaggi a lungo raggio dipenderà dalle autorizzazioni concesse dai singoli Paesi. In Italia, sono pianificati oltre 20 punti di ricarica entro il 2020.

