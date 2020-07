Aiuti a bar e ristoranti, in arrivo anche il bonus consumi

Arriva un nuovo pacchetto di aiuti per bar e ristoranti, con norme che saranno inserite nel prossimo decreto agosto. Lo dice il viceministro all’Economia, Laura Castelli, dopo l’incontro «positivo» con il settore della ristorazione.

Si va da un «fondo di garanzia per le locazioni delle attività ancora in crisi» all’estensione «dell’esenzione della Tosap», fino agli sgravi per neoassunti e per chi rientra dalla Cig.

In più, annuncia Castelli, «dobbiamo rispondere ad un’esigenza, più immediata, che è quella di incentivare il consumo, per questo stiamo lavorando ad una misura che vada proprio in questa direzione e che, nei prossimi giorni, presenteremo».

© Riproduzione riservata