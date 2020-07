Dal reddito di emergenza ai bonus, tutti gli incentivi con scadenza al 31 luglio

E mentre il governo si avvia a formalizzare il "Decreto Agosto", sono diversi gli incentivi a sostegno delle famiglie più colpite dal coronavirus che scadranno il 31 luglio. Tre in particolare. Si tratta del reddito di emergenza, del bonus baby sitter e del bonus bollette.

E questo vuol dire che c'è ancora qualche giorno per poter presentare la richiesta. Ecco dunque i requisiti per ottenerli.

REDDITO DI EMERGENZA: REQUISITI E COME RICHIEDERLO. Il reddito di emergenza è il sussidio introdotto per i nuclei familiari più colpiti dall'emergenza Covid e prevede un contributo che può oscillare tra i 400 e gli 800. Il contributo sale ad 840 euro nel caso in cui, nel nucleo familiare, ci siano componenti con disabilità.

I requisiti per ottenerlo sono:

residenza in Italia

reddito familiare, per il mese di aprile 2020, inferiore all'ammontare del beneficio

patrimonio mobiliare inferiore a 10mila euro, accresciuta di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20mila euro

Isee inferiore a 15mila euro

La richiesta del reddito di emergenza può essere presentata attraverso il sito Inps o in un Caf. C'è da dire che le domande giunte all'Inps, però, sono state inferiori rispetto alle previsioni. Stando infatti ai dati del 7 luglio il numero si attestava a 478.206, a fronte di una stima del Governo di 868.000.

BONUS BABY SITTER: CHI PUO' RICHIEDERLO, COME OTTENERLO. Entro il 31 luglio si potrà presentare anche la domanda per ottenere il bonus baby sitter pari a 1200 euro. È l'incentivo a sostegno delle famiglie con figli a carico da utilizzare anche per le iscrizioni a centri estivi e ricreativi. Un bonus che ha avuto grande successo: le domande hanno superato infatti quota 800mila.

Il bonus è rivolto a:

dipendenti del settore privato

lavoratori autonomi

lavoratori iscritti alla Gestione separata

medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari

personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

BONUS BOLLETTE: COME FARE RICHIESTA. Come per il reddito di emergenza e il bonus baby sitter, presto non si potrà fare più richiesta nemmeno per ottenere il bonus bollette nel quale sono compresi i bonus sociali acqua, luce o gas per l’anno 2020.

Questo tipo di bonus può essere richiesto dai nuclei familiari che versano in particolare disagio economico con un valore Isee non più alto di 8.265 euro.

In ogni caso, a partire dal 1° gennaio 2021 il bonus bollette verrà applicato direttamente senza necessità di fare domanda ai nuclei familiari interessati.

