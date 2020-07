Bonus di 600 euro, proroga in vista: ecco per quali lavoratori

Nuovi bonus 600 euro all'orizzonte: "È ipotizzabile il prolungamento del bonus" dei 600 euro per alcuni settori, come spettacolo e turismo, ha annunciato il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo rispondendo alla domanda di un utente nel corso dell'evento online M5S 'Villaggio Rousseau - Le Olimpiadi delle Idee'. Con il prossimo decreto legge di agosto grazie "allo scostamento di 25 miliardi una buona parte, più di metà, verterà su norme per il lavoro, ci sarà attenzione anche per i lavoratori dello spettacolo e gli stagionali del turismo che avranno un po' più di difficoltà".

"La mia idea ribelle, dopo il reddito di cittadinanza, è il salario minimo - ha poi aggiunto -, è necessario che sia inserito nel nostro contesto, perché in Italia ci sono 5 milioni di lavoratori poveri, che vanno a lavorare hanno contratto e orario di lavoro ma un salario al di sotto della soglia di povertà, guadagnano pochissimo. Per fortuna non siamo soli, anche in Europa si parla di salario minimo e questo rafforza la nostra idea".

"C'è un ritorno anche per l'economia", ha sottolineato, perché il salario minimo "aumenta il reddito disponibile e incentiva anche i consumi". ANSA

