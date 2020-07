Pensioni, incertezza sul pagamento di agosto: si attende la comunicazione dell'Inps

Resta un mistero la data in cui verranno erogate le pensioni di agosto. Con l’emergenza coronavirus sono cambiate le modalità di erogazione degli assegni pensionistici e per evitare assembramenti in poste e banche sono state riconosciute in anticipo durante i mesi del lockdown.

Quelle di giugno sono stati riconosciuti ai pensionati a partire da fine maggio e quelle di luglio a partire da fine giugno ma per quanto riguarda le pensioni di agosto, niente è stato comunicato ancora dall’Inps o da Poste Italiane.

Considerando il fatto che l’emergenza sanitaria non è ancora rientrata, la stessa modalità dovrebbe essere seguita anche adesso ma c'è da precisare che negli scorsi mesi l’erogazione degli assegni pensionistici in anticipo era stata comunicata già per tempo.

L'Inps, dal 15 luglio ha introdotto per i pensionati la possibilità di verificare, direttamente tramite cedolino, gli esiti della presentazione del proprio 730: chi ha presentato la dichiarazione dei redditi entro maggio scoprirà nel mese di agosto se gli sono stati riconosciuti importi a debito o a credito, che quindi andranno a diminuire o aumentare l’importo della pensione spettante.

© Riproduzione riservata