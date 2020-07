La Coop lascia la Sicilia, futuro incerto per mille lavoratori

La Coop lascia la Sicilia e si teme per il futuro di circa 1000 lavoratori. "Siamo rammaricati per la decisione di Coop di lasciare la Sicilia. Chiunque sia a subentrare, chiederemo che vengano garantiti livelli occupazionali e condizioni normative, salariali e contrattuali". Lo afferma Marianna Flauto, segretario generale della Uiltucs Sicilia.

"Riteniamo che Coop - dice Flauto - avrebbe potuto fare qualche sforzo in più a livello di investimenti per provare a restare nell'Isola. Senza però voler entrare nel merito delle decisioni assunte, chiediamo a tutte le istituzioni di fare squadra per tutelare i circa mille lavoratori che stanno vivendo questa fase di incertezza con grande ansia, dopo aver sempre svolto il proprio lavoro con la massima professionalità e impegno".

