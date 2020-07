Traghetti estivi per la Sicilia: ecco i prezzi per viaggiare con auto, moto o camper

Anche se il turismo attraversa una fase di crisi a causa del coronavirus, l'estate riaccende la voglia di viaggiare. La Sicilia è una delle mete più gettonate per turisti che vogliono trascorrere una piacevole vacanza estiva e i traghetti sono il mezzo ideale per raggiungerla portando con sé la propria auto, la moto o un camper. Ecco le tariffe per raggiungere la Sicilia in traghetto durante le due settimane centrali di agosto con soluzione a prezzo più basso in passaggio ponte.

Da Livorno si può raggiungere Palermo con Grimaldi Linesda. In auto l’andata in notturna costa 120 euro, mentre per il ritorno servono 277 euro. Se si va in moto, l'andata costa 85 euro, mentre il ritorno 172 euro. Prezzi più alti per il camper: 149 euro per l’andata e 334 euro per il ritorno.

Se si viaggia con Moby, l’unica tratta disponibile è Napoli-Palermo. In auto il prezzo è di 68,85 euro per l’andata e 105,85 euro per il ritorno. In moto: 64,96 euro andata, 101,96 euro ritorno. La stessa tratta si può percorrere con Tirrenia. In questo caso il prezzo di andata in auto è di 68,85 euro, il ritorno di 105,85 euro. Con la moto c'è un minimo risparmio, l'andata costa infatti 64,96 euro e il ritorno 101,96 euro.

Da Salerno si può raggiungere Messina con Caronte&Tourist a un prezzo di 114 euro per l’andata e di 162 euro per il ritorno. Partendo da Villa San Giovanni, il prezzo si abbassa: 37 euro per l’andata, stesso prezzo per il ritorno.

