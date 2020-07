Aerei, da luglio nuovi voli Vueling per Firenze da Palermo e Catania

La compagnia aerea Vueling annuncia nuovi voli per Firenze da Palermo e Catania. Le nuove tratte sono in programma dal 2 luglio e per tutta l’estate 2020. I collegamenti internazionali dalle città siciliane verso Barcellona partiranno invece dal prossimo 8 luglio.

"Siamo davvero felici - ha commentato Charlotte Dumesnil, Director of international Market Developement -di poter offrire nuovamente i collegamenti domestici e internazionali alla Sicilia e offrire ai nostri clienti la possibilità di riprendere a viaggiare sia verso la Penisola che verso l’Europa. Durante l'attesa ci siamo preparati al meglio: abbiamo adottato severe misure per la sicurezza e l’igiene sia a bordo dei nostri aerei sia durante le operazioni a terra, a partire dalla coda per il check-in, per garantire ai nostri passeggeri voli sicuri».

Per tutta la stagione estiva la compagnia opererà le rotte Palermo-Firenze e Catania-Firenze con tre collegamenti settimanali ciascuna, mentre a livello internazionale Barcellona sarà raggiungibile con due voli alla settimana.

«Una scelta, quella di Vueling, fatta- afferma la compagnia in una nota - per supportare la ripresa del turismo sia nazionale verso la Sicilia e le sue meravigliose località balneari che internazionale verso la Spagna e, indirettamente, numerose città europee».

