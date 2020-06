Un bonus per mezzi di locomozione elettrici per il 30% del prezzo di acquisto fino a 3mila euro, anche senza la rottamazione del precedente, come previsto, invece, dalla scorsa legge di Bilancio. Lo prevede un emendamento al dl Rilancio, approvato in commissione. Bonus che sale al 40% del prezzo di acquisto fino a 4mila euro per chi rottama. Il testo è una proposta M5s e Pd.

