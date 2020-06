Arriva il bonus per medici e infermieri, ecco chi potrà beneficiarne

In arrivo un bonus fino a 2.000 euro lordi per medici, infermieri e tutto il personale sanitario impiegato nelle terapie intensive, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza Covid.

Lo prevede un emendamento bipartisan al dl rilancio, riformulato dai relatori e approvato dalla commissione Bilancio della Camera.

«Dopo l’assurda bocciatura due settimane fa, finalmente abbiamo ricondotto al buonsenso il governo. In commissione Bilancio alla Camera, è stato recuperato e finalmente approvato il nostro emendamento per il riconoscimento di bonus aggiuntivi ai medici, infermieri e a tutto il personale sanitario impegnato nell’emergenza anti-Covid». Lo dichiarano in una nota congiunta il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari e il capogruppo in commissione Bilancio Massimo Garavaglia, insieme ai deputati della Lega della stessa commissione: Giuseppe Bellachioma, Claudio Borghi (presidente), Vanessa Cattoi, Emanuele Cestari, Silvana Andreina Comaroli, Rebecca Frassini, Vannia Gava e Maura Tomasi.

«Un ravvedimento operoso strappato al governo dalla Lega per dare un ringraziamento concreto, e non solo a parole, a chi ha lottato in prima linea per settimane intere, senza sosta, giorno e notte, assicurando cure e assistenza agli italiani», concludono.

