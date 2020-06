Tornano i voli Ryanair negli aeroporti di Trapani e Comiso: ecco le rotte

Ryanair torna a volare sul cielo di Birgi e in quello di Comiso. La compagnia, infatti, ha annunciato la ripresa dei collegamenti da e per l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani, con il ripristino del volo su Bologna, operativo già dal 21 giugno.

Secondo quanto afferma Airgest, la società che gestisce lo scalo di Birgi, dal 1 luglio Ryanair incrementerà ulteriormente il numero di rotte e la loro frequenza, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020. L’operativo da e per l’aeroporto di Trapani include in tutto 4 rotte, di cui 3 nazionali - Bologna, Pisa, Milano Bergamo - e 1 internazionale - Baden-Baden.

Ryanair ha annunciato anche la ripresa dei collegamenti da e per l’aeroporto di Comiso, con il ripristino dei voli su Milano Malpensa (operativo già dal 22 giugno - 2 frequenze settimanali per i mesi di giungo e luglio ed incremento fino a 4 frequenze nel mese di agosto), Pisa (dal 3 luglio con 2 voli a settimana e 3 ad agosto), Bruxelles-Charleroi e Francoforte-Hahn (disponibili dal 3

luglio, entrambi con frequenza bisettimanale per i mesi di luglio ed agosto).

Lo rende noto la Soaco. «La ripresa dei collegamenti, oltre a sostenere l’economia e il turismo regionale da cui dipendono migliaia di posti di lavoro- afferma una nota - offrirà anche l’opportunità di favorire i flussi di passeggeri business e leisure dall’aeroporto di Comiso verso le altre regioni italiane, con collegamenti diretti tutto l’anno, e verso le più importanti e gettonate destinazioni europee».

