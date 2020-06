Reddito di cittadinanza, lavoro a 250 chilometri per non perderlo: ecco perché

Si estende l'arco territoriale per poter accettare le offerte di lavoro connesse al reddito di cittadinanza. Un dettaglio passato inosservato per molto tempo ma che potrà essere applicato a molti nuclei familiaria soltanto adesso. Ecco di cosa si tratta.

REDDITO DI CITTADINANZA: LAVORO A 250 CHILOMETRI DI DISTANZA. La misura del reddito di cittadinanza prevede che si abbia la possibilità di accettare fino a tre offerte di lavoro congrue. Se fino ad ora però il limite si attestava a 100 chilometri dalla propria residenza - o raggiungibile entro il limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi pubblici -, adesso il margine cambia e si innalza a 250 chilometri.

Ciò accade perché soltanto adesso molti percettori del reddito di cittadinanza hanno superato il 12° mese di fruizione del beneficio. Si tratta di un aspetto della normativa già presente nel decreto 4/2019 ma che non era stato ancora applicato.

Accade infatti che adesso sono in tanti ad aver superato il limite annuale del sussidio avendo presentato la domanda a marzo e ad aprile 2019.

DECADENZA DEL REDDITO DI CITTADINANZA. Il decreto che istituisce il reddito di cittadinanza impone che, chi beneficia del sussidio, debba accettare almeno uno delle tre offerte di lavoro proposte. Se la seconda offerta può arrivare entro i 250 chilometri dalla residenza, la terza potrebbe giungere invece da tutta Italia.

Nel caso in cui non si accettasse nessuna delle offerte, è prevista la decadenza del reddito di cittadinanza. Ricordiamo infatti che il sussidio viene erogato per un massimo di 18 mesi e che, al rifiuto di tutte le offerte di lavoro, non lo si potrà richiedere per altri 18 mesi.

REDDITO DI CITTADINANZA, LAVORO ED ECCEZIONI. Ci sono delle eccezioni relative alla decadenza del reddito di cittadinanza.

La distanza massima da cui può arrivare l'offerta di lavoro congrua è di 250 chilometri se nel nucleo familiare sono presenti disabili o minori. Per lo stesso motivo, una volta decaduto il sussidio, non lo si potrà richiedere per altri 6 mesi e non per 18 come nel caso precedente.

