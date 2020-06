"Voli in ogni angolo della Sicilia": Catania, Comiso e Palermo nuove rotte di Tayaranjet

Si intensificano i voli aerei sui cieli della Sicilia. La compagnia bulgara Tayaranjet apre nuove rotte con Catania, Comiso e Palermo, che verranno presentate domani nel corso di una conferenza stampa negli uffici della Sac alle ore 10.30.

«Voli in ogni angolo della Sicilia», spiega una nota, è il claim della campagna estiva «che avrà il suo focus nell’Isola e che propone una serie di destinazioni nazionali in collaborazione con i più importanti territori italiani». Tayaranjet è un vettore aereo europeo, in attività dal 2018. La compagnia bulgara ha una flotta con 3 aerei Boeing 737/300 da 148 posti.

