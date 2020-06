Decreto rilancio, spunta il bonus occhiali: ecco come funziona

Un voucher da 50 euro per acquistare occhiali da vista per i nuclei familiari con reddito più basso. È quanto proposto in alcuni emendamenti al decreto Rilancio in discussione in Parlamento. La proposta nasce da un’iniziativa della Commissione difesa vista onlus, recepita poi da alcuni parlamentari.

Obiettivo del bonus è tutelare la salute della vista tenendo conto del difficile periodo di crisi economica che potrebbe mettere in ginocchio molte famiglie italiane.

La proposta della Commissione nasce come conseguenza dell’aumento dell’utilizzo dei device elettronici durante l’emergenza sanitaria. Il bonus sarebbe da 50 euro e si potrebbe spendere subito e fino a dicembre 2020 per gli acquisti, nei centri ottici, di montature per occhiali o di lenti a contatto.

Il rilascio del voucher dovrebbe essere correlato agli indicatori Isee. Per istituire il voucher si chiede di creare un fondo da 100 milioni di euro.

Nel caso in cui l’emendamento dovesse passare, dopo l’approvazione definitiva del decreto Rilancio servirebbe un decreto interministeriale (Salute ed Economia) per stabilire le modalità di presentazione delle domande per accedere al voucher.

© Riproduzione riservata