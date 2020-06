Arriva la nuova app di Trenitalia, self check-in e controllo dei posti disponibili

Il Gruppo FS Italiane ha messo in campo una serie di interventi per tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale, molti dei quali passano attraverso la tecnologia.

Sul fronte del trasporto regionale, per evitare situazioni di affollamento, dal 4 giugno è partita la sperimentazione di contingentamento dei posti: il viaggiatore può sapere in tempo reale il numero di posti disponibili sul treno. Nella nuova app di Trenitalia, ormai pronta per il lancio negli store, i colori verde, giallo o rosso mostrano il livello di riempimento. Il posto non è assegnato e la prenotazione è gratuita.

Altra novità post-Covid è il self check-in su Frecce e Intercity. Consente al viaggiatore di certificare con un click la propria presenza a bordo, riducendo le verifiche fisiche del ticket da parte del controllore. Il check-in fai da te si avvia alla partenza programmata del treno: il cliente riceve sull’app un avviso per attivarlo. All’apertura del dettaglio del viaggio, una volta selezionata la funzionalità Self check-in, il biglietto risulta automaticamente validato.

Il self check-in partirà, successivamente, anche per i treni regionali e semplificherà la vita, permettendo di attivare il biglietto a ridosso della partenza del treno con cui si sceglie di viaggiare. Contestualmente verrà introdotto il Biglietto Digitale Regionale, un ticket paperless e green che non dovrà essere stampato e sarà disponibile direttamente sui device del cliente.

