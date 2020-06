Reddito di cittadinanza, pagamento la prossima settimana: il sussidio a rischio per il 2021?

Le voci corrono, soprattutto in un momento di crisi come questo, e sempre più autorevoli fonti dicono che il reddito di cittadinanza potrebbe avere i mesi, addirittura le settimane, contante. C'è questo rischio, con l'addio alla misura di sostegno per il 2021? Per chiarire la questione, al momento no. Il Governo attuale è "dominato" da coloro che lo hanno voluto, ovvero il Movimento Cinque Stelle, che del reddito di cittadinanza ha fatto un cavallo di battaglia, e dunque la sua cancellazione ad oggi non passerebbe mai in Parlamento.

Questo non vuol dire però che tutto rimarrà come ora, anche perchè di criticità ne sono state segnalate non poche. Qualche cosa cambierà, molto probabilmente nel passaggio tra l'erogazione e il cercare (e trovare) lavoro, vero tallone d'Achille attualmente, per non parlare della rete dei Centri per l'Impiego, che andrebbe quantomeno rivista.

Diverso, ovviamente, sarebbe il discorso nel caso in cui l'attuale Governo in carica non dovesse durare per l'intera legislatura, ipotesi non peregrina. Con nuove elezioni politiche, e con un nuovo Governo di centro-destra, allora il reddito di cittadinanza potrebbe essere cancellato spostando le risorse altrove.

Intanto sta per arrivare la data di giugno per pagamento del reddito di cittadinanza, che dovrebbe essere erogato la settimana prossima, giorno 27, ma bisogna attenersi alle fonti ufficiali. Un eventuale ritardo - o anticipo - rispetto alle consuete date di pagamento, infatti, verrebbe tempestivamente comunicato dall’INPS.

Il reddito di cittadinanza, ricordiamo, permette alle famiglie a basso reddito di acquistare la spesa e anche i medicinali. Ma non solo, con il sussidio è possibile anche pagare le bollette di acqua, gas e luce. Non tutti sanno però che gli importi di queste utenze, per i percettori del reddito di cittadinanza, possono essere abbassati grazie ai bonus sociali.

