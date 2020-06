Reddito di emergenza, nuove scadenze dall'Inps: quando presentare la domanda

Nuove scadenze per poter richiedere il reddito di emergenza. L'Inps ha infatti fatto sapere di aver prorogato il termine per presentare la domanda per ottenere il sostegno istituito con il decreto Rilancio a favore delle famiglie più in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus.

REDDITO DI EMERGENZA: NUOVE SCADENZE. L'Inps ha prolungato la data di scadenza per la presentazione della domanda del reddito di emergenza. Il termine ultime per richiedere il sussidio è stato infatti spostato al 31 luglio.

Inizialmente il termine era fissato al 3 giugno ma, con una nota pubblicata lo scorso 17 giugno, è stata disposta una proroga.

REDDITO DI EMERGENZA: I REQUISITI. Per ottenere il reddito di emergenza bisogna essere in possesso di determinati requisiti:

residenza in Italia , verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;

, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a determinate soglie fissate dalla legge sulla base della composizione familiare;

un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Questo massimale è aumentato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

Il reddito di emergenza non è compatibile con altre indennità. Dunque non possono accedere al beneficio i percettori del reddito di cittadinanza, chi ha ricevuto il bonus per le partite IVA, l'indennità per i lavoratori stagionali etc.

Non possono ricevere il reddito di emergenza anche i soggetti che si trovano in stato detentivo e chi si trova ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

REDDITO DI EMERGENZA E ISEE. Come nel caso del reddito di cittadinanza, anche per il reddito di emergenza è necessario presentare il modulo Isee 2020 aggiornato nonostante il sussidio venga erogato solo per due mensilità e con un importo minimo di 400 euro e massimo di 840. Molte domande presentate a maggio, come reso noto dall'Inps, non sono state accettate perché senza Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) valida.

L'Isee 2020 aggiornato si può ottenere compilando e inviando all'Inps la Dsu, la Dichiarazione sostitutiva unica. Nel dettaglio si può farne richiesta tramite il sito dell'Inps o facendone richiesta attraverso i servizi offerti dai patronati o dai Caf.

Il reddito di emergenza verrà disposto per due quote e per un importo minimo di 400 euro e massimo di 800 euro. Nel caso in cui il nucleo familiare sia composto dal solo richiedente il reddito di emergenza corrisponderà alla somma di 400 euro al mese.

La misura prevede solo un'eccezione relativa alla presenza in famiglia di un disabile grave o di una persona non autosufficiente. In questo caso il valore massimo sarà leggermente superiore e corrisponderà a 2,1 e quindi anche la quota del reddito di emergenza potrà essere più elevata e corrispondere ad 840 euro.

© Riproduzione riservata