Gualtieri: "Contributo a fondo perduto da lunedì, prorogheremo il blocco ai licenziamenti"

Il Bonus 600 euro è arrivato a quasi 5 milioni di persone, il contributo a fondo perduto arriverà da lunedì. Poi nessuno parla del blocco dei mutui e dei prestiti che ha funzionato molto bene, aiutando tante imprese e professionisti. Sono tutti interventi corposi per un paese come l'Italia, abbiamo bisogno delle risorse europee e stiamo facendo gli Stati generali anche per questo». Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ospite di "Otto e mezzo" su La7.

«Le modifiche al decreto Dignità resteranno fino alla fine di dicembre, è quello che serve fare in questa fase - ha continuato Gualtieri -. Anche il blocco dei licenziamenti - ha detto ancora - dovrà essere prorogato e lo faremo. Ma è evidente a tutti che queste misure non potranno essere tenute in eterno».

«Sono stati inaccettabili i ritardi sulla Cig, lo abbiamo detto e con il decreto Rilancio abbiamo modificato regole. Il problema ormai è superato ma il ritardo è stato certamente molto negativo per tutti i lavoratori che aspettavano quei soldi. Le strutture purtroppo non hanno retto di fronte a così tante domande».

