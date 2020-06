Bonus autonomi da 1000 euro, sul sito Inps la domanda: ecco chi può farla

Attivato in queste ore il servizio online per la presentazione delle domande per l’indennità Covid-19 relativa al mese di maggio 2020, come precedentemente annunciato dal Governo in occasione del decreto rilancio. E’ quanto si legge sul sito dell’Inps. Si precisa che la nuova domanda va presentata dai liberi professionisti con partita IVA, compresi partecipanti a studi associati/società semplice, mentre per co.co.co e lavoratori stagionali di turismo e terme non è necessario presentare una

nuova istanza se già si è fatta la richiesta del bonus per marzo e aprile.

Per ottenere l’indennità di maggio, spiega l’istituto di previdenza, oltre alla partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, occorre dimostrare di aver subìto una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019. Per la domanda all’INPS è sufficiente allegare un’autocertificazione. In fase di istruttoria coinvolgerà l'Agenzia delle Entrate per i controlli.

Per i collaboratori, che non devono fare domanda, è necessario però che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 19 maggio 2020. Per i lavoratori dello spettacolo l’indennità di maggio resta a 600 euro, come per gli stagionali diversi da quelli del turismo e per lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e lavoratori incaricati di vendita a domicilio. Questi ultimi non dovranno presentare una nuova domanda se già l'hanno inviata per l’indennità di marzo.

