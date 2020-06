Reddito di emergenza per 350mila: novità sull'Isee, come richiederlo

Secondo i dati forniti, ad oggi il Reddito di emergenza interessa «circa 350 mila persone». Lo ha detto il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, ad un dibattito sulla Pa promosso dalla Cisl Fp. Tridico ha aggiunto che il bonus baby sitter, cumulato con il bonus centri estivi, «interessa circa 400 mila famiglie». Ecco come richiedere il reddito d'emergenza.

REDDITO DI EMERGENZA E ISEE 2020 - Come nel caso del reddito di cittadinanza, anche per il reddito di emergenza è necessario presentare il modulo Isee 2020 aggiornato nonostante il sussidio venga erogato solo per due mensilità e con un importo minimo di 400 euro e massimo di 840. Molte domande presentate a maggio, come reso noto dall'Inps, non sono state accettate perché senza Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) valida.

REDDITO DI EMERGENZA: COME RICHIEDERE L'ISEE 2020 - L'Isee 2020 aggiornato si può ottenere compilando e inviando all'Inps la Dsu, la Dichiarazione sostitutiva unica. Nel dettaglio si può farne richiesta tramite il sito dell'Inps o facendone richiesta attraverso i servizi offerti dai patronati o dai Caf.

REDDITO DI CITTADINANZA E DSU - La Dichiarazione sostitutiva unica è valida fino al 31 dicembre 2020. Ciò vuol dire che è possibile utilizzarla anche al termine dell'erogazione del reddito di emergenza per poter richiedere, se in possesso dei requisiti, anche il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza.

