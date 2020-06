Reddito di cittadinanza, il pagamento di giugno sarà regolare: ecco le date

La data per il pagamento del reddito di cittadinanza a giugno potrebbe cadere di sabato (il 27), e in molti che lo percepiscono si sono chiesti se questo cambierà qualcosa nel pagamento. In questi mesi tutto, da parte di Poste Italiane, su disposizione dell’INPS, è sempre stato regolare e solo in due occasioni l’accredito su carta è stato anticipato di qualche giorno.

Per prima cosa, la "scadenza" del 27 giugno è solamente una data indicativa per il pagamento del reddito. Una consuetudine, più che altro. Per quanto riguarda il sabato, per la Posta è un giorno come un altro. Ad oggi quella del 27 giugno insomma sembra essere proprio la data più probabile.

Per avere informazioni certe riguardo alla data del pagamento del reddito di cittadinanza bisogna attenersi alle fonti ufficiali. Un eventuale ritardo - o anticipo - rispetto alle consuete date di pagamento, infatti, verrebbe tempestivamente comunicato dall’INPS.

Il reddito di cittadinanza, ricordiamo, permette alle famiglie a basso reddito di acquistare la spesa e anche i medicinali. Ma non solo, con il sussidio è possibile anche pagare le bollette di acqua, gas e luce. Non tutti sanno però che gli importi di queste utenze, per i percettori del reddito di cittadinanza, possono essere abbassati grazie ai bonus sociali.

