Conte apre gli Stati generali dell'Economia, oggi ospiti von der Leyen e Lagarde

Hanno preso il via questa mattina, alle ore 10.20, a Villa Pamphili, gli Stati Generali dell’Economia voluti dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. 'Progettiamo il rilancio', è il titolo della serie di incontri con rappresentanti delle Istituzioni e delle Parti sociali, «per un confronto sui progetti di rilancio del Paese».

«Nell’ambito di questo progetto rientra anche l’investimento nella «bellezza» del nostro Paese. La scelta di questa location che è apparsa a qualcuno inusuale, del Casino del Bel Respiro del parco di Villa Pamphilj, è proprio un omaggio alla bellezza italiana. Nel momento in cui progettiamo il rilancio dobbiamo far in modo che il mondo intero possa avere concentrata la sua attenzione sulla bellezza del nostro paese», afferma il premier Giuseppe Conte aprendo gli Stati Generali per il rilancio del Paese.

Nel corso della prima giornata, dopo l’indirizzo di apertura del premier Conte, interverranno il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli; la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen; il Commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni; la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde; il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel.

Nel primo pomeriggio gli incontri proseguiranno con gli interventi del Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, del Segretario Generale dell’OCSE, ngel Gurrìa, e della Direttrice Operativa del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva.

Al termine, Conte e gli altri ospiti presenti parteciperanno al Panel «Policy in the Post-Covid world: challenges and opportunities», che vedrà il contributo di rappresentanti del mondo accademico internazionale.

© Riproduzione riservata