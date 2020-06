Reddito di cittadinanza, pronta la ricarica di giugno: ecco quando

Bisognerà ancora aspettare due settimane per la ricarica della mensilità di giugno 2020 del reddito di cittadinanza. Il pagamento dovrebbe avvenire in data 27 giugno.

Reddito di cittadinanza, pagamento di giugno

Per i percettori di reddito di cittadinanza dalla seconda mensilità in poi la data da cerchiare è il 27 giugno. Come visto in passato, la maggior parte di coloro che percepiscono il reddito hanno la ricarica sulla Postepay entro il 27 del mese.

Per chi, a giugno 2020, è alla prima mensilità del reddito di cittadinanza l'accredito sarà già presente sulla carta Postepay dopo metà mese. Poste Italiane informerà tramite un SMS il nuovo percettore di reddito di cittadinanza della presenza della Postepay presso l'ufficio postale più vicino al proprio indirizzo di residenza.

Per le domande accolte nel mese di giugno 2020 non è previsto il sussidio del corrente mese. La prima ricarica del sussidio scatta infatti nel mese successivo alla domanda. Per chi volesse chiedere il sussidio, basta visitare il sito redditodicittadinanza.gov.it.

