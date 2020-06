Reddito di emergenza, per ottenerlo serve la Dsu valida: cos'è e come fare la domanda

Dall'Inps arrivano nuovi chiarimenti sulla procedura per ottenere il Reddito di emergenza. Sono stati in tanti a richiedere l'erogazione di due quote da 400 e 800 euro, misura introdotta dal decreto Rilancio, ma non tutte le domande sono andate a buon fine. Da quanto precisa l'Inps, infatti, è necessario allegare anche una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) valida.

I nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria ed economica provocata dal Covid-19 possono richiedere il Rem. Tra i requisiti necessari, secondo quanto precisa l'Istituto di previdenza, viene ritenuta indispensabile la presenza di una Dsu valida. La domanda non verrà accolta in caso di mancato allegato e sarà quindi necessario presentare una nuova Dsu per accedere al Reddito di emergenza.

Vediamo più nel dettaglio la procedura per richiedere il Rem. Innanzitutto è necessario presentare l'Isee, attestato da una Dsu valida. Si tratta di un documento che contiene i dati aggiornati sul nucleo familiare, informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali. La validità della Dsu va dal momento della dichiarazione fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione.

La domanda per accedere al Reddito di emergenza deve essere presentata entro il termine del 30 giugno. È possibile compilare la domanda direttamente sul sito dell'Inps autenticandosi con il Pin, lo Spid, la Carta nazionale dei servizi o la Carta d’identità elettronica. Ricordiamo che si procede con un'autodichiarazione per gran parte dei dati, il resto è acquisito dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps. Pertanto il soggetto che compila la Dsu si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.

Se la domanda viene accettata, il Rem viene erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione. Inviando la richiesta a giugno, quindi, la cifra viene erogata per le mensilità di giugno e luglio.

Non tutti possono accedere al Reddito di emergenza. Tra i requisiti necessario ci sono la residenza italiana, un valore del reddito familiare (ad aprile 2020) inferiore al beneficio, un patrimonio mobiliare nel 2019 inferiore a 10mila euro (che può essere aumentato di altri 5mila euro per ogni componente aggiuntivo e per un massimo di 20mila euro) e un Isee, attestato da una Dsu valida, inferiore a 15mila euro.

L'importo erogato può andare da un minimo di 400 euro, in caso sia presente un solo adulto nel nucleo familiare, ad un massimo di 800 euro con tre adulti e due minori. Solamente nel caso in cui uno dei tre adulti sia in disabile grave, l'importo può raggiungere gli 840 euro.

© Riproduzione riservata